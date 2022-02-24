Флагманские OPPO Find X5 и Find X5 Pro уже здесь — от 1000 евро

Дождались.

OPPO анонсировала долгожданные смартфоны Find X5 и Find X5 Pro. Это флагманские модели с великолепными камерами и топовой начинкой.

Что внутри? У базового OPPO Find X5 сердцем является чип Qualcomm Snapdragon 888. А вот OPPO Find X5 Pro получит Snapdragon 8 Gen 1. Объем ОЗУ Find X5 ограничен 8 ГБ, флеш-памяти — 256 ГБ. А вот у Прошки уже может быть 12 ГБ ОЗУ, но накопитель также только на 256 ГБ.



Батарея X5 на 4800 мА*ч с быстрой 80-ваттной зарядкой. У X5 Pro зарядка такая же, а вот аккумулятор побольше, на 5000 мА*ч.

Какие дисплеи? OPPO Find X5 получил 120-герцовую панель на 6,55 дюйма, конечно, это OLED. Разрешение составляет 2400 на 1080 пикселей. У X5 Pro 120-герцовый 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей. Разрешение тут QHD+.

Тыльные камеры имеют датчики на 50+50+13 Мп. И там, и там. Find X5 и X5 Pro снимает лучше за счет выделенного чипа для камеры MariSilicon X. Есть даже специальный ночной режим съемки видео 4K Ultra Night Video.

Селфи-камеры 32-мегапиксельные. Но датчики разные. Так, у Find X5 это Sony IMX615, а у Find X5 Pro — IMX709.

Цены следующие:

Find X5: 1000 евро

Find X5 Pro: 1300 евро

Старт продаж: 14 марат.

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