Флагманские Xiaomi 11T и 11T Pro уже в России — цены, характеристики, фото

Дождались.

Сегодня Xiaomi представила серию смартфонов 11T для российского рынка. К слову, мы уже изучили устройства, сравнили их друг с другом и пришли к выводу, что снимают они потрясающе. Но 11T Pro все-таки куда более совершенный камерофон. Почитайте обзор, Катя старалась. Получилось крайне интересно.

Подробнее о смартфонах ниже. Начнем с характеристик.

Характеристики Xiaomi 11T

SoC: Dimensity 1200 Ultra

Дисплей: 6,67 дюйма, Full HD+, 120 Гц

ОЗУ: 8, 12 ГБ

Флеш-память: 128, 256 ГБ

Аккумулятор: 5000 мА*ч + быстрая зарядка 67 Вт (от 0 до 100% за 36 минут)

Тыльная камера: 108+8+5 Мп

Фронтальная камера: 16 Мп

ОС: Android 11 + MIUI 12.5

Характеристики Xiaomi 11T Pro

SoC: Snapdragon 888

Дисплей: 6,67 дюйма, Full HD+, 120 Гц

ОЗУ: 8, 12 ГБ

Флеш-память: 128, 256 ГБ

Аккумулятор: 5000 мА*ч + быстрая зарядка 120 Вт (от 0 до 100% за 17 минут)

Тыльная камера: 108+8+5 Мп (есть возможность записи видео в 8K)

Фронтальная камера: 16 Мп

ОС: Android 11 + MIUI 12.5

Что еще: динамики от Harman Kardon , что даёт преимущество в записи звука на видео

Цена

Xiaomi 11T стоит от 44 990 рублей. Столько просят за версию 8/128 ГБ. Вариант с 256 ГБ оценивается в 49 990 рублей. Xiaomi 11T Pro дороже, 53 990 рублей за 8/128 и 59 990 рублей за 12/256.

Предзаказы откроются 22 октября. Продажи начнутся 5 ноября.

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