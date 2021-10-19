Флагманские Xiaomi 11T и 11T Pro уже в России — цены, характеристики, фото
Дождались.
Сегодня Xiaomi представила серию смартфонов 11T для российского рынка. К слову, мы уже изучили устройства, сравнили их друг с другом и пришли к выводу, что снимают они потрясающе. Но 11T Pro все-таки куда более совершенный камерофон. Почитайте обзор, Катя старалась. Получилось крайне интересно.
Подробнее о смартфонах ниже. Начнем с характеристик.
Характеристики Xiaomi 11T
- SoC: Dimensity 1200 Ultra
- Дисплей: 6,67 дюйма, Full HD+, 120 Гц
- ОЗУ: 8, 12 ГБ
- Флеш-память: 128, 256 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч + быстрая зарядка 67 Вт (от 0 до 100% за 36 минут)
- Тыльная камера: 108+8+5 Мп
- Фронтальная камера: 16 Мп
- ОС: Android 11 + MIUI 12.5
Характеристики Xiaomi 11T Pro
- SoC: Snapdragon 888
- Дисплей: 6,67 дюйма, Full HD+, 120 Гц
- ОЗУ: 8, 12 ГБ
- Флеш-память: 128, 256 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч + быстрая зарядка 120 Вт (от 0 до 100% за 17 минут)
- Тыльная камера: 108+8+5 Мп (есть возможность записи видео в 8K)
- Фронтальная камера: 16 Мп
- ОС: Android 11 + MIUI 12.5
- Что еще: динамики от Harman Kardon, что даёт преимущество в записи звука на видео
Цена
Xiaomi 11T стоит от 44 990 рублей. Столько просят за версию 8/128 ГБ. Вариант с 256 ГБ оценивается в 49 990 рублей. Xiaomi 11T Pro дороже, 53 990 рублей за 8/128 и 59 990 рублей за 12/256.
Предзаказы откроются 22 октября. Продажи начнутся 5 ноября.
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