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Флагманские Xiaomi 11T и 11T Pro уже в России — цены, характеристики, фото

19 Окт, 2021

Флагманские Xiaomi 11T и 11T Pro уже в России — цены, характеристики, фото

Дождались.

Сегодня Xiaomi представила серию смартфонов 11T для российского рынка. К слову, мы уже изучили устройства, сравнили их друг с другом и пришли к выводу, что снимают они потрясающе. Но 11T Pro все-таки куда более совершенный камерофон. Почитайте обзор, Катя старалась. Получилось крайне интересно.

Подробнее о смартфонах ниже. Начнем с характеристик.

Характеристики Xiaomi 11T

  • SoC: Dimensity 1200 Ultra
  • Дисплей: 6,67 дюйма, Full HD+, 120 Гц
  • ОЗУ: 8, 12 ГБ
  • Флеш-память: 128, 256 ГБ
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч + быстрая зарядка 67 Вт (от 0 до 100% за 36 минут)
  • Тыльная камера: 108+8+5 Мп
  • Фронтальная камера: 16 Мп
  • ОС: Android 11 + MIUI 12.5

Характеристики Xiaomi 11T Pro

  • SoC: Snapdragon 888
  • Дисплей: 6,67 дюйма, Full HD+, 120 Гц
  • ОЗУ: 8, 12 ГБ
  • Флеш-память: 128, 256 ГБ
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч + быстрая зарядка 120 Вт (от 0 до 100% за 17 минут)
  • Тыльная камера: 108+8+5 Мп (есть возможность записи видео в 8K)
  • Фронтальная камера: 16 Мп
  • ОС: Android 11 + MIUI 12.5
  • Что еще: динамики от Harman Kardon, что даёт преимущество в записи звука на видео

Цена

Xiaomi 11T стоит от 44 990 рублей. Столько просят за версию 8/128 ГБ. Вариант с 256 ГБ оценивается в 49 990 рублей. Xiaomi 11T Pro дороже, 53 990 рублей за 8/128 и 59 990 рублей за 12/256.

Предзаказы откроются 22 октября. Продажи начнутся 5 ноября.

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