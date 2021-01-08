Флагманский чип Exynos 2100 представят на специальном мероприятии

Впервые в истории Samsung.

Дебют смартфонов серии Galaxy S21 состоится 14 января. А за 2 дня до этого – 12 числа – Samsung анонсирует чип Exynos 2100. Презентация SoC пройдет в виртуальном формате.

Мероприятие Exynos On полностью посвящено флагманской платформе. Из выхода Exynos 2100 делается целое событие. Раньше, как сообщается, Samsung такого не устраивала.

Следить за трансляцией можно на сайте компании и ее канале в YouTube. Все начнется в 9 утра по EST (Североамериканскому восточному времени). То есть – в 17:00 по Москве.

Вероятно, Samsung считает Exynos 2100 важным продуктом. Новинка станет “сердцем” ближневосточных, южнокорейских и европейских версий Galaxy S21. Исключением будут лишь китайские и американские варианты. Они созданы на базе Snapdragon 888 от Qualcomm.



В бенчмарках Snapdragon 888 демонстрирует впечатляющую производительность. Будет ли Exynos 2100 круче? Да, некоторые утечки свидетельствуют о превосходстве решения Samsung.

Источник: phonearena.com

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