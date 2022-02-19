Флагманский POCO F4 GT — цена, дата выхода, характеристики

Самый недорогой на Snapdragon 8 Gen 1.

POCO F4 GT технически будет копией Redmi K50 Gaming Edition. Но утверждается, что ценник смартфона окажется ниже. На что рассчитываем? На 450-500 долларов. Достаточно, чтобы смартфон получил звание самого дешевого на базе топовой SoC Snapdragon 8 Gen 1.

Что известно?

Дата выхода

Начало марта.

Цена

Стартует с отметки в 450 долларов.

Характеристики

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1

Дисплей: 6,67 дюйма, 120 Гц, Full HD+

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Главная камера: 64+8+2 Мп

Фронтальная камера: 20 Мп

Батарея: 4700 мА*ч

Быстрая зарядка: 120 Вт (от 0 до 100% заряжается менее чем за 20 минут)

ОС: Android 12 + MIUI 13

Вес: 210 г

Что еще: продвинутая система охлаждения, магнитные курки для геймеров

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