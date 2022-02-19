Флагманский POCO F4 GT — цена, дата выхода, характеристики
Самый недорогой на Snapdragon 8 Gen 1.
POCO F4 GT технически будет копией Redmi K50 Gaming Edition. Но утверждается, что ценник смартфона окажется ниже. На что рассчитываем? На 450-500 долларов. Достаточно, чтобы смартфон получил звание самого дешевого на базе топовой SoC Snapdragon 8 Gen 1.
Что известно?
Дата выхода
Начало марта.
Цена
Стартует с отметки в 450 долларов.
Характеристики
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1
- Дисплей: 6,67 дюйма, 120 Гц, Full HD+
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- Главная камера: 64+8+2 Мп
- Фронтальная камера: 20 Мп
- Батарея: 4700 мА*ч
- Быстрая зарядка: 120 Вт (от 0 до 100% заряжается менее чем за 20 минут)
- ОС: Android 12 + MIUI 13
- Вес: 210 г
- Что еще: продвинутая система охлаждения, магнитные курки для геймеров
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