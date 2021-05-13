FlipBuds Pro – почти AirPods Pro, только от Xiaomi

Доступные беспроводные наушники с шумоподавлением.

Популярность AirPods Pro не дает Xiaomi покоя. Компания пообещала выпустить устройство не хуже.

Встречайте – FlipBuds Pro. Новинка уже продается в Китае – за $125. Функционально она близка к “яблочному” хиту.

Во-первых, в FlipBuds Pro есть активное шумоподавление. Система уменьшает шум на 40 дБ.

Предлагается 3 режима работы – включая “прозрачный”. В нем владелец наушников может слышать, что происходит вокруг.

С “шумодавом” FlipBuds Pro выдерживают 5 часов без подзарядки. Без него результат равен 7 часам.

Зарядный футляр увеличивает автономность до 28 часов (в зависимости от сценария использования).

Качество звука отличное – благодаря громкоговорителям с сопротивлением 16 Ом. Они 11-миллиметровые и имеют высокоэластичную диафрагму. Есть поддержка HRTF.

Также FlipBuds Pro оснащены чипом Qualcomm QCC515 и 3 микрофонами. Набор кодеков радует – SBC, AAC и AptX.

Другая фишка – низкая задержка при просмотре видео и в играх (пока лишь на смартфонах Redmi и Xiaomi).

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)