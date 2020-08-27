Fortnite для iPhone устарел. Новый сезон недоступен

Игроки недовольны.

Пользователи iPhone, iPad и Mac не получили доступа к контенту четвертого сезона Fortnite, запущенного 27 августа. Контент не вышел на платформах Apple на фоне судебного разбирательства между Apple и Epic Games, разработчика популярной игры.

Владельцы устройств Apple, на которых установлен Fortnite, могут продолжать играть в устаревшую версию игры. Новый контент четвертого сезона, посвященного супергероям вселенной Marvel, не стал доступен на платформах iOS, iPadOS и macOS. Причина заключается в том, что Apple удалила Fortnite из магазинов приложений App Store и Mac App Store.

Также пользователи устройств Apple потеряли возможность играть с игроками на других платформах. Кроссплей перестал работать, поскольку версия Fortnite на платформах Apple отличается от актуальной.

Напомним, что ранее прошло первое судебное заседание между Apple и Epic Games. Суд вынес временное решение, запретив Apple удалять учетные записи Epic Games из App Store и Mac App Store. При этом, Apple не обязали возвращать удаленную игру Fortnite в свои магазины приложений.

Источник: Forbes.

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