Фото Find N — флагмана OPPO с гибким дисплеем и 5 камерами
Смотрим!
Компания OPPO представила вчера свой самый передовой смартфон. Это OPPO Find N с гибким дисплеем. Мы вам о нем уже рассказывали. А еще показали, на что способна его камера при портретной съемке с бьютификацией.
Теперь же посмотрим на сам смартфон со всех сторон. Начнем с упаковки.
А вот сам OPPO Find N в открытом виде на фоне новогодней елки.
А это фото на Find N, тоже новогодние:
Возвращаемся к смартфону. Смотрим на него с разных ракурсов в открытом виде:
А вот наша любимая Блоха:
Посмотрим на смартфон в действии. Фото:
Портретный режим:
Вот так смартфон выглядит в открытом состоянии сзади:
А тут вы можете оценить габариты устройства в руках девушки:
Смартфон довольно компактный и очень удобный:
Вот настройки смартфона:
Обратите внимание: никакой полоски между двумя частями устройства по экрану нет. А у куда более дорого Samsung Galaxy Z Fold 3 есть!
Посмотрим на закрытый OPPO Find N. Дизайн и правда классный!
И с другой стороны:
Распаковка OPPO Find N. Смартфон в коробке:
Так выглядит блок основной тройной камеры смартфона:
Групповое селфи на OPPO Find N:
OPPO Find N в согнутом состоянии:
Приложение камеры на смартфоне:
Узнали?
Селфи-на OPPO Find N:
Как вам смартфон? Делитесь впечатлениями!
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.