Фото Find N — флагмана OPPO с гибким дисплеем и 5 камерами

Смотрим!

Компания OPPO представила вчера свой самый передовой смартфон. Это OPPO Find N с гибким дисплеем. Мы вам о нем уже рассказывали. А еще показали, на что способна его камера при портретной съемке с бьютификацией.

Теперь же посмотрим на сам смартфон со всех сторон. Начнем с упаковки.

А вот сам OPPO Find N в открытом виде на фоне новогодней елки.

А это фото на Find N, тоже новогодние:

Возвращаемся к смартфону. Смотрим на него с разных ракурсов в открытом виде:

А вот наша любимая Блоха:

Посмотрим на смартфон в действии. Фото:

Портретный режим:

Вот так смартфон выглядит в открытом состоянии сзади:

А тут вы можете оценить габариты устройства в руках девушки:

Смартфон довольно компактный и очень удобный:

Вот настройки смартфона:

Обратите внимание: никакой полоски между двумя частями устройства по экрану нет. А у куда более дорого Samsung Galaxy Z Fold 3 есть!

Посмотрим на закрытый OPPO Find N. Дизайн и правда классный!

И с другой стороны:

Распаковка OPPO Find N. Смартфон в коробке:

Так выглядит блок основной тройной камеры смартфона:

Групповое селфи на OPPO Find N:

OPPO Find N в согнутом состоянии:

Приложение камеры на смартфоне:

Узнали?

Селфи-на OPPO Find N:

Как вам смартфон? Делитесь впечатлениями!

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