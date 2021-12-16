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Фото Find N — флагмана OPPO с гибким дисплеем и 5 камерами

16 Дек, 2021

Фото Find N — флагмана OPPO с гибким дисплеем и 5 камерами

Смотрим!

Компания OPPO представила вчера свой самый передовой смартфон. Это OPPO Find N с гибким дисплеем. Мы вам о нем уже рассказывали. А еще показали, на что способна его камера при портретной съемке с бьютификацией.

OPPO Find N в закрытом вид

Теперь же посмотрим на сам смартфон со всех сторон. Начнем с упаковки.

Комплектация OPPO Find N

А вот сам OPPO Find N в открытом виде на фоне новогодней елки.

OPPO Find N в открытом виде

OPPO Find N в открытом виде

OPPO Find N в открытом виде

А это фото на Find N, тоже новогодние:

Возвращаемся к смартфону. Смотрим на него с разных ракурсов в открытом виде:

А вот наша любимая Блоха:

OPPO Find N и Блоха

Посмотрим на смартфон в действии. Фото:

Вот так фотографирует OPPO Find N

Портретный режим:

Портретный режим камеры в Find N

Вот так смартфон выглядит в открытом состоянии сзади:

Развернутый Find N сзади

А тут вы можете оценить габариты устройства в руках девушки:

Развернутый OPPO Find N в руках

Смартфон довольно компактный и очень удобный:

Развернутый OPPO Find N

Вот настройки смартфона:

Настройки OPPO Find N

Обратите внимание: никакой полоски между двумя частями устройства по экрану нет. А у куда более дорого Samsung Galaxy Z Fold 3 есть!

Развернутый OPPO Find N

Посмотрим на закрытый OPPO Find N. Дизайн и правда классный!

И с другой стороны:

Смартофон Find N в сложенном положении

Распаковка OPPO Find N. Смартфон в коробке:

Распаковка Find N

Так выглядит блок основной тройной камеры смартфона:

Блок камер Find N

Групповое селфи на OPPO Find N:

Селфи на OPPO Find N

OPPO Find N в согнутом состоянии:

Find N в согнутом состоянии

Приложение камеры на смартфоне:

Приложение Камера в Find N

Узнали?

Bloha.ru OPPO FInd N

Селфи-на OPPO Find N:

Как вам смартфон? Делитесь впечатлениями!

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