Фото новой черной коробки iPhone 13 Pro Max без пленки

Смотрим.

Инсайдер из популярной в Китае социальной сети Weibo опубликовал качественные фотографии упаковки iPhone 13 Pro Max. Судя по всему, кадры сделаны на складе. Тысячи новеньких премиальных айфонов ждут своего отправления на полки магазинов.

Как и было заявлено ранее, коробка без пленки. Так Apple охраняет окружающую среду. Делает всем нам лучше. Главное, чтобы в следующем году не было так:

Ну а пока смотрим на стильные черные коробочки.

И предвкушаем приобретение одного из новых iPhone.

Вы какой берете?

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