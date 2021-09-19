Фото новой черной коробки iPhone 13 Pro Max без пленки
Смотрим.
Инсайдер из популярной в Китае социальной сети Weibo опубликовал качественные фотографии упаковки iPhone 13 Pro Max. Судя по всему, кадры сделаны на складе. Тысячи новеньких премиальных айфонов ждут своего отправления на полки магазинов.
Как и было заявлено ранее, коробка без пленки. Так Apple охраняет окружающую среду. Делает всем нам лучше. Главное, чтобы в следующем году не было так:
Ну а пока смотрим на стильные черные коробочки.
И предвкушаем приобретение одного из новых iPhone.
Вы какой берете?
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