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Фото первого сломанного Xiaomi Mi 11

9 Янв, 2021

Фото первого сломанного Xiaomi Mi 11

Флагман продержался всего неделю.

Анонс Xiaomi Mi 11 состоялся несколько дней назад. За прошедшее время его многие купили и протестировали. Очень тщательно.

Xiaomi Mi 11

Напомним: Mi 11 – прочный смартфон. Сказанное гарантируют алюминиевая рама и закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus. Нужно немало усилий, чтобы подобную конструкцию повредить.

Однако в Поднебесной справились. В китайской социальной сети Weibo появился забавный снимок. На фото – согнутый под диким углом Mi 11. Очевидно, что гаджет больше не работает.

Сломанный Xiaomi Mi 11

Как это произошло? Установить обстоятельства не удалось. Владелец устройства неизвестен. Пользователи Weibo в комментариях предположили, что Mi 11 пытались сделать складным.

Источник: gizmochina.com

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