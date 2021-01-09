Фото первого сломанного Xiaomi Mi 11
Флагман продержался всего неделю.
Анонс Xiaomi Mi 11 состоялся несколько дней назад. За прошедшее время его многие купили и протестировали. Очень тщательно.
Напомним: Mi 11 – прочный смартфон. Сказанное гарантируют алюминиевая рама и закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus. Нужно немало усилий, чтобы подобную конструкцию повредить.
Однако в Поднебесной справились. В китайской социальной сети Weibo появился забавный снимок. На фото – согнутый под диким углом Mi 11. Очевидно, что гаджет больше не работает.
Как это произошло? Установить обстоятельства не удалось. Владелец устройства неизвестен. Пользователи Weibo в комментариях предположили, что Mi 11 пытались сделать складным.
Источник: gizmochina.com
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