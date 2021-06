Фото прототипа Apple Watch Series 3 — планировалась поддержка умных ремешков

Но не вышло.

Джулио Зомпетти (Giulio Zompetti), знаменитый коллекционер прототипов техники Apple, выложил в сеть изображение тестовой версии смарт-часов Apple Watch Series 3. Оказывается, изначально купертиновцы хотели оснастить и смарт-коннектором для подключения умных ремешков. Но финальная версия, увы, этой фишки была лишена.

Смарт-коннектор внешне такой же, как у iPad, только меньшего размера.

Apple might have experimented on some “smart bands” in earlier revisions of Apple Watch S3.

On this prototype unit, two unusual pads are exposed to the band, as a sort of “Smart Connector” we’ve already seen on iPads.#AppleCollection #AppleWatch pic.twitter.com/uVFZHuvuAe

