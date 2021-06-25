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Фото прототипа Apple Watch Series 3 — планировалась поддержка умных ремешков

25 Июн, 2021

Фото прототипа Apple Watch Series 3 — планировалась поддержка умных ремешков

Но не вышло.

Джулио Зомпетти (Giulio Zompetti), знаменитый коллекционер прототипов техники Apple, выложил в сеть изображение тестовой версии смарт-часов Apple Watch Series 3. Оказывается, изначально купертиновцы хотели оснастить и смарт-коннектором для подключения умных ремешков. Но финальная версия, увы, этой фишки была лишена.

Смарт-коннектор внешне такой же, как у iPad, только меньшего размера.

По словам господина Зомпетти, Apple работала над специальными сенсорами для измерения давления (а также определения температуры и уровня кислорода в крови). Они то и должны были быть встроены в смарт-ремешки. Но в итоге купертиновцы отчего-то передумали.

Любопытно, что в 2017 году (как раз тогда были анонсированы Apple Watch Series 3) Apple запатентовала технологию определения давления с помощью смарт-часов с сенсором на ремешке. Прототип, который вы видите выше, вероятно как раз использовался для тестирования такой функции.

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