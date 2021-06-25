Фото прототипа Apple Watch Series 3 — планировалась поддержка умных ремешков

Но не вышло.

Джулио Зомпетти (Giulio Zompetti), знаменитый коллекционер прототипов техники Apple, выложил в сеть изображение тестовой версии смарт-часов Apple Watch Series 3. Оказывается, изначально купертиновцы хотели оснастить и смарт-коннектором для подключения умных ремешков. Но финальная версия, увы, этой фишки была лишена.

Смарт-коннектор внешне такой же, как у iPad, только меньшего размера.

Apple might have experimented on some “smart bands” in earlier revisions of Apple Watch S3. On this prototype unit, two unusual pads are exposed to the band, as a sort of “Smart Connector” we’ve already seen on iPads.#AppleCollection #AppleWatch pic.twitter.com/uVFZHuvuAe — Giulio Zompetti (@1nsane_dev) June 24, 2021

По словам господина Зомпетти, Apple работала над специальными сенсорами для измерения давления (а также определения температуры и уровня кислорода в крови). Они то и должны были быть встроены в смарт-ремешки. Но в итоге купертиновцы отчего-то передумали.

Любопытно, что в 2017 году (как раз тогда были анонсированы Apple Watch Series 3) Apple запатентовала технологию определения давления с помощью смарт-часов с сенсором на ремешке. Прототип, который вы видите выше, вероятно как раз использовался для тестирования такой функции.

У нас можно прочитать и о других прототипах гаджетов Apple:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)