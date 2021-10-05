Фото в iPhone 13 занимают очень много места — функция оптимизации не работает

Увы.

Пользователи iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max пишут, что функция оптимизация хранилища в настройках Фото не работает. И это реальная проблема для тех, кто много фотографирует.

Напомним, как работает она работает : при ее включении оригинальные снимки и видео уходят в облако iCloud, а на Айфон остаются сжатые копии. Это существенно экономит место на накопителе. Так, обладатель актуальной флагманской модели пожаловался, что после переноса данных с Айфон 12 Про Макс папка фото разрослась с 64 ГБ до 232 ГБ!

И проблема, вероятно, в iOS 15. Так как недавно начали поступать жалобы и от владельцев других моделей айфон.

От Apple пока комментариев не последовало.

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