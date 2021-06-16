Фото эксклюзивных керамических Apple Watch Edition в черной расцветке — изумительны!

Жаль, что лишь прототип.

Известный в узких кругах коллекционер тестовых образцов и прототипов гаджетов Apple под ником Mr. White показал фотографии корпуса керамических смарт-часов Apple Watch Series 5 в чёрной расцветке. Если бы устройство Apple Watch S5 Edition Black Ceramic пошло в серию, наверняка пользовалось бы огромной популярностью. Все-таки в таком цвете смотрятся Apple Watch Series 5 максимально дорого и по-настоящему премиально.

Увы, в серию пошла лишь белая керамика. В РФ, впрочем, такая версия не продавалась. Жаль. Ведь такие Apple Watch были не просто самыми дорогими, но еще и наиболее прочными — в 4 раза прочнее стандартных стальных моделей! И примерно настолько же легче.

Apple Watch S5 Edition Black Ceramic pic.twitter.com/XgNgObxq7n — Mr·White (@laobaiTD) June 16, 2021

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