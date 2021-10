Фото Земли из космоса — снято на iPhone 12

Изумительно!

Первые космотуристы, отправленные в космос на борту корабля SpaceX, опубликовали снимки Земли из космоса. Сделаны они были на Айфон 12.

Фото продемонстрировал командир космотура Джаредж Айзексман.

Amazing that an iPhone can take a shot like this. I really love the nosecone in the picture. pic.twitter.com/sz1UVx3pUE

Кроме того, он выложил в сеть видео, также снятое на Айфон 12.

A video over Brazil from first day on orbit. Shot w/iPhone but hopefully we can get some of ⁦@inspiration4x⁩ Nikon shots out soon. Such a privilege to see our 🌎 from this perspective. We need to take far better care of our home planet and also reaching for the stars. pic.twitter.com/mAQw6eK8Ui

— Jared Isaacman (@rookisaacman) September 25, 2021