Фотограф Остин Манн показал, на что способен iPhone 13 Pro — изумительная Танзания в кадре

Изумительно.

Опытный фотограф Остин Манн изучил камеру iPhone 13 Pro и показал, на что способен смартфон. Он опубликовал невероятные кадры Танзании, сделанные на премиальный айфон.

По его словам, макрорежим в iPhone 13 Pro это нечто: «Именно макрокамера, позволяющая снимать с расстояния всего в 2 см, и есть главное достижение и нововведение в камере нового смартфона». Манн уверен, что макрорежим это по сути цифровой четвертый объектив. Это не мелкая доработка, а шаг вперед. Тем, кто интересуется мобильной фотографией, Айфон 13 Про будет очень интересен.

Что касается ультраширика с диафрагмой f/1.8, то он способен выдавать классные снимки в условиях слабого освещения. По сравнению с Айфон 12 Про выросла четкость изображений.

Телевик также удостоился похвалы фотографа. Он оценил сжатие глубины и отличную работу зума днем.

Наконец, Манну понравились обновленные фильтры. Над ними серьезно поработали, речь идет о тонкой настройке с сохранением всей глубины кадров, резюмировал профессионал.

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