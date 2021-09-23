Фотограф Остин Манн показал, на что способен iPhone 13 Pro — изумительная Танзания в кадре
Изумительно.
Опытный фотограф Остин Манн изучил камеру iPhone 13 Pro и показал, на что способен смартфон. Он опубликовал невероятные кадры Танзании, сделанные на премиальный айфон.
По его словам, макрорежим в iPhone 13 Pro это нечто: «Именно макрокамера, позволяющая снимать с расстояния всего в 2 см, и есть главное достижение и нововведение в камере нового смартфона». Манн уверен, что макрорежим это по сути цифровой четвертый объектив. Это не мелкая доработка, а шаг вперед. Тем, кто интересуется мобильной фотографией, Айфон 13 Про будет очень интересен.
Что касается ультраширика с диафрагмой f/1.8, то он способен выдавать классные снимки в условиях слабого освещения. По сравнению с Айфон 12 Про выросла четкость изображений.
Телевик также удостоился похвалы фотографа. Он оценил сжатие глубины и отличную работу зума днем.
Наконец, Манну понравились обновленные фильтры. Над ними серьезно поработали, речь идет о тонкой настройке с сохранением всей глубины кадров, резюмировал профессионал.
Почитать об iPhone 13 Pro рекомендуем ниже:
- iPhone 13 Pro: дата выхода, цена в России, характеристики, фото
- iPhone 13 Pro Max против Samsung Galaxy S21 Ultra — какой снимает лучше
- Вот, как снимает iPhone 13 Pro — примеры фото
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.