Фотограф сильно похвалил обновленную камеру в iPhone 12 Pro Max

И в съемке iPhone 12 Pro Max уделал iPhone 12 Pro.

Фотограф-путешественник Остин Ман уверен, что iPhone 12 Pro Max дает форму остальным моделям в линейке благодаря увеличенному сенсору, более длинному телеобъективу и обновленной технологией стабилизации. Манн отмечает, что самым большим улучшением в сравнении с другими моделями является эффективное использование широкоугольного объектива при слабом освещении.

Так и есть, iPhone 12 Pro Max предлагает любителям фото и видеосъемки существенные преимущества по сравнению с iPhone 12 Pro. Другой вопрос заключается в том, готовы ли покупатели жертвовать габаритами «старшей» модели ради более удачных кадров? Все-таки, форм-фактор очень важен, и для тех, кто относитcя к съемке как любитель, будет проще остановить свой выбор на iPhone 12 Pro.

Габариты iPhone 12 Pro Max вынуждают использовать гаджет не одной, а двумя руками. Но преимущества в виде более четких изображений при отсутствии нормального освещения очевидны. Манн уверен, что камеры в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max сделали огромный скачок вперед, и отдельно он похвалил обновленный функционал по обработке самих фотографий.

Источник: 9to5mac

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