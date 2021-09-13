Фотографии фирменных чехлов iPhone 13

Смотрим.

Портал Slashleaks опубликовал качественные фото фирменных чехлов для смартфонов серии iPhone 13. Демонстрируются чехлы в разных цветах.

Напомним, что iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max официально представят уже завтра.

Главные нововведения девайсов уже известны:

Лучше камеры, больше батареи.

Версия на 1 ТБ для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Вариант на 512 ГБ для iPhone 13 и iPhone 13 mini.

Спутниковая связь.

Реверсивная зарядка.

Уменьшенная челка.

Читаем о новых айфонах ниже:

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