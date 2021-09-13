Фотографии фирменных чехлов iPhone 13
Смотрим.
Портал Slashleaks опубликовал качественные фото фирменных чехлов для смартфонов серии iPhone 13. Демонстрируются чехлы в разных цветах.
Напомним, что iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max официально представят уже завтра.
Главные нововведения девайсов уже известны:
- Лучше камеры, больше батареи.
- Версия на 1 ТБ для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.
- Вариант на 512 ГБ для iPhone 13 и iPhone 13 mini.
- Спутниковая связь.
- Реверсивная зарядка.
- Уменьшенная челка.
Читаем о новых айфонах ниже:
- iPhone 13: дата выхода, цена, характеристики
- iPhone 13 mini: цена, дата выхода, характеристики
- iPhone 13 Pro: дата выхода, цена в России, характеристики, фото
- iPhone 13 Pro Max: цена, дата выхода, характеристики
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