Фотошоп теперь поддерживает новые Маки на Apple Silicon M1. Lightroom заработал на М1

Это хорошая новость.



8 декабря Adobe выпустила обновление Lightroom с поддержкой Mac на новых чипах M1 от Apple Silicon.

Новая версия под номером 4.1 привносит не только работу с M1, а ещё и поддержку новых фотокамер и объективов к ним. Ранее LR тоже работал на новых чипах, но только через эмулятор Розетта 2, по-простому говоря, работал с костылями. Теперь фоторедактор будет работать отлично, а кроме этой поддержки, ещё и устранили некоторые ошибки, так что это хорошая новость вообще для всех пользователей Фотошоп. Всем лайк!

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