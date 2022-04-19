Фронтальная камера iPhone 14 будет с автофокусом
Во всех моделях 14-й линейки.
Настоящей инновацией можно считать систему автофокуса, которая будет во всех фронтальных камерах Айфонов 2022: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.
О наличии автофокуса у фронталок iPhone 14 заявил редко ошибающийся аналитик Мин-Чи Куо. Он утверждает, что помимо добавления автофокуса Apple уменьшит диафрагму фронтальной камеры до значения f/1.9. В предыдущих 13-х моделях Айфонов диафрагма у фронталки f/2.2 и фокус фиксированный. Это говорит о более светосильной фронтальной камере нового iPhone 14, что позволит делать более качественные селфи (фото и видео), в том числе в условиях слабой освещенности. Очевидно, что качество видеозвонков по FaceTime также улучшится.
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