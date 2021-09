Не все функции iOS 15 будут доступны на старте — 4 весьма важные

Рассказываем.

Портал Wccftech рассказывает, какие функции операционная система iOS 15 не получит на старте, 20 сентября. К сожалению, среди них весьма полезные.

О чем речь?

Вероятно, что какие-то из этих функций добавят в iOS 15.1, а какие-то уже в iOS 15.2.

These Major iOS 15 Features Will Not be Available at Launch https://t.co/c9buho3cvL pic.twitter.com/zVxoh58DXy

— Wccftech (@wccftech) September 19, 2021