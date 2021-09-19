Не все функции iOS 15 будут доступны на старте — 4 весьма важные

Рассказываем.

Портал Wccftech рассказывает, какие функции операционная система iOS 15 не получит на старте, 20 сентября. К сожалению, среди них весьма полезные.

О чем речь?

Не будет отчета о конфиденциальности в приложениях . Узнать, какие данные получает каждое приложение 20 сентября не удастся. Придется ждать до тех пор, пока купертиновцы допилят эту фишку. 3D-навигация в CarPlay также опоздает . 3D-вид с описанием каждого строения задержится. Пока без SharePlay . Обмен роликами, музыкой и фото через Face Time классная штука. Но сразу ее не будет. Паспорта и права в Wallet потом . Все документы в приложении Wallet хранить позволят. Но позднее.

Вероятно, что какие-то из этих функций добавят в iOS 15.1, а какие-то уже в iOS 15.2.

These Major iOS 15 Features Will Not be Available at Launch https://t.co/c9buho3cvL pic.twitter.com/zVxoh58DXy — Wccftech (@wccftech) September 19, 2021

Грустно.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)