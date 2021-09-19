Не все функции iOS 15 будут доступны на старте — 4 весьма важные
Рассказываем.
Портал Wccftech рассказывает, какие функции операционная система iOS 15 не получит на старте, 20 сентября. К сожалению, среди них весьма полезные.
О чем речь?
- Не будет отчета о конфиденциальности в приложениях. Узнать, какие данные получает каждое приложение 20 сентября не удастся. Придется ждать до тех пор, пока купертиновцы допилят эту фишку.
- 3D-навигация в CarPlay также опоздает. 3D-вид с описанием каждого строения задержится.
- Пока без SharePlay. Обмен роликами, музыкой и фото через Face Time классная штука. Но сразу ее не будет.
- Паспорта и права в Wallet потом. Все документы в приложении Wallet хранить позволят. Но позднее.
Вероятно, что какие-то из этих функций добавят в iOS 15.1, а какие-то уже в iOS 15.2.
These Major iOS 15 Features Will Not be Available at Launch https://t.co/c9buho3cvL pic.twitter.com/zVxoh58DXy
— Wccftech (@wccftech) September 19, 2021
Грустно.
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