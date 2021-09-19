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Не все функции iOS 15 будут доступны на старте — 4 весьма важные

19 Сен, 2021

Не все функции iOS 15 будут доступны на старте — 4 весьма важные

Рассказываем.

Портал Wccftech рассказывает, какие функции операционная система iOS 15 не получит на старте, 20 сентября. К сожалению, среди них весьма полезные.

О чем речь?

  1. Не будет отчета о конфиденциальности в приложениях. Узнать, какие данные получает каждое приложение 20 сентября не удастся. Придется ждать до тех пор, пока купертиновцы допилят эту фишку.
  2. 3D-навигация в CarPlay также опоздает. 3D-вид с описанием каждого строения задержится.
  3. Пока без SharePlay. Обмен роликами, музыкой и фото через Face Time классная штука. Но сразу ее не будет.
  4. Паспорта и права в Wallet потом. Все документы в приложении Wallet хранить позволят. Но позднее.

Вероятно, что какие-то из этих функций добавят в iOS 15.1, а какие-то уже в iOS 15.2.

Грустно.

 

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