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Функция Always-on Display вдвое урезает автономность часов OnePlus Watch

6 Май, 2021

Функция Always-on Display вдвое урезает автономность часов OnePlus Watch

Пользуйтесь с осторожностью.

Обновления и новые фишки – это хорошо. Кто от них откажется? Сообщается, что умные часы OnePlus Watch получили важный апдейт.

Прошивка B.48 добавляет функцию Always-on Display (всегда на дисплее). Экран в таком режиме не выключается, отображая полезную информацию.

Функция Always-on Display вдвое урезает автономность часов OnePlus Watch

Круто? Без сомнения. Однако пользоваться стоит с умом. OnePlus официально предупреждает: Always-on Display сокращает время автономной работы.

Включение Always-on Display разряжает OnePlus Watch вдвое быстрее. Данный момент следует учитывать.

Кроме того, обновление B.48 привносит управление затвором камеры смартфона.

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