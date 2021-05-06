Функция Always-on Display вдвое урезает автономность часов OnePlus Watch

Пользуйтесь с осторожностью.

Обновления и новые фишки – это хорошо. Кто от них откажется? Сообщается, что умные часы OnePlus Watch получили важный апдейт.

Прошивка B.48 добавляет функцию Always-on Display (всегда на дисплее). Экран в таком режиме не выключается, отображая полезную информацию.

Круто? Без сомнения. Однако пользоваться стоит с умом. OnePlus официально предупреждает: Always-on Display сокращает время автономной работы.

Включение Always-on Display разряжает OnePlus Watch вдвое быстрее. Данный момент следует учитывать.

Кроме того, обновление B.48 привносит управление затвором камеры смартфона.

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