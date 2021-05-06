Функция Always-on Display вдвое урезает автономность часов OnePlus Watch
Пользуйтесь с осторожностью.
Обновления и новые фишки – это хорошо. Кто от них откажется? Сообщается, что умные часы OnePlus Watch получили важный апдейт.
Прошивка B.48 добавляет функцию Always-on Display (всегда на дисплее). Экран в таком режиме не выключается, отображая полезную информацию.
Круто? Без сомнения. Однако пользоваться стоит с умом. OnePlus официально предупреждает: Always-on Display сокращает время автономной работы.
Включение Always-on Display разряжает OnePlus Watch вдвое быстрее. Данный момент следует учитывать.
Кроме того, обновление B.48 привносит управление затвором камеры смартфона.
Читайте также:
- Первый фитнес-трекер OnePlus представлен официально
- Тест на прочность: флагман OnePlus 9 Pro жгут, гнут и царапают
- OnePlus будет использовать прошивку от Oppo – ColorOS
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.