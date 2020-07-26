Функция iPhone тайно отправляет ваши данные и разряжает смартфон. Что делать?

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Включенная по умолчанию функция «Обновление контента» используется разработчиками приложений для сбора информации с iPhone пользователей. Это доказали журналисты The Washington Post и компания Disconnect, которые использовали специальное программное обеспечение для отслеживания отправляемых данных с iPhone. Кроме этого, такая отправка пагубно влияет на время работы iPhone без подзарядки.

Функция «Обновление контента» несет не только пользу

Исследователи обнаружили, что при включенной функции «Обновление контента» некоторые приложения, включая популярные, отправляют пользовательские данные разработчикам. Без ведома пользователей с iPhone отправляются номер телефона, адрес электронной почты, местоположение, IP-адрес и многое другое.

Подобным занимаются очень крупные приложения. Специалисты отследили отправку данных через функцию фонового обновления контента в приложениях Microsoft OneDrive, Mint, Nike, Spotify, DoorDash, Yelp, Citizen и многих других. Особенно сильно отличилось приложение Yelp, заявили исследователи. По их словам, приложение передавало информацию о пользователе каждые пять минут.

Такая отправка данных десятками приложений в течение суток не только угрожает конфиденциальности, но и разряжает iPhone, подчеркнули эксперты. iPhone приходится тратить ресурсы на постоянную отправку сведений разработчикам приложений, что негативно сказывается на заряде аккумулятора.

Функция «Обновление контента» достаточно полезна. Именно она отвечает за выполнение обновлений в приложениях, которые были закрыты из переключателя программ. Тем не менее, пользователям рекомендуется перейти в меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление контента» и отключить функцию для тех приложений, в которых фоновое обновление контента не требуется. Благодаря этому получится прилично увеличить время автономной работы iPhone.

Что же касается конфиденциальности и отправки различных данных через эту функцию, то Apple призвали разобраться с проблемой. Например, начать оповещать пользователей об этих особенностях функции «Обновление контента».

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