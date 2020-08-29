Gainward показала видеокарты GeForce RTX 3090 и RTX 3080 — 24 ГБ и 10 ГБ видеопамяти подтверждены

Большие и мощные.

Популярный портал Wccftech, ссылаясь на специализированный ресурс Videocardz, публикует изображения графических карт GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 от производителя Gainward. Обе модели относятся к серии Phoenix и будут представлены уже в начале сентября.

Так как это нереференсные видеокарты от стороннего производителя, их характеристики несколько отличаются от референсных версий от Nvidia.

Обе карты имеют огромные размеры и мощную систему охлаждения. Внешне они почти не отличаются друг от друга.

Gainward подтверждает, что GeForce RTX 3080 получит 10 ГБ видеопамяти. А топовую GeForce RTX 3090 оснастят совершенно безумными 24 ГБ! Видеокарты базируются на разных версиях графического чипа Nnidia Ampere GA102.

Для питания используется два восьмиконтактных разъёма. Судя по изображениям, GeForce RTX 3090 использует коннекторы следующего поколения NVLINK. GeForce RTX 3080 такого интерфейса лишена.

Кроме того, Videocardz опубликовал изображение видеокарты GeForce RTX 3090 AORUS Xtreme от Gigabyte с продвинутой системой охлаждения на три вентилятора.

О стоимости, увы, никакой информации нет.

Источник: Wccftech

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