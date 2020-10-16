Galaxy Fit 2 от Samsung поступил в продажу вместе с новым беспроводным зарядным устройством

Новое беспроводное зарядное устройство подойдет и для iPhone, но пока недоступно в России.

Компания Samsung выпустила новый фитнес-трекер Galaxy Fit 2 и новое беспроводное зарядное устройство Trio. Ранее компания анонсировала эти продукты на одном из мероприятий в сентябре.

Galaxy Fit 2 является преемником фитнес-трекера Galaxy Fit, выпущенного в прошлом году. Обновленная версия включает увеличенный дисплей и увеличенное время автономной работы. Samsung заявляет, что новая модель может работать до трех недель без подзарядки, в зависимости от ваших настроек. Новый аксессуар стоит 3490 рублей и доступен в черном и красном цветах.

Wireless Charger Trio – это зарядное устройство, которое позволяет одновременно обеспечивать питание трех электронных устройств – умных часов, наушников и телефона. Это предшественник Wireless Charger Duo, который раньше мог заряжать только два устройства одновременно. Беспроводная зарядная панель Trio также может заряжать iPhone (iPhone X или новее), но ее правая панель поддерживает зарядку только для умных часов Samsung Galaxy. О ее цене и дате выхода в России пока ничего неизвестно.

А как вам эти продукты от Samsung?

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