Galaxy Z Fold4 получит новый аккумулятор, но не получит S Pen

Раньше были аккумуляторы от Samsung.

Предыдущая складная модель Galaxy Z Fold3 снабжалась родным аккумулятором от Samsung, в новой модели Galaxy Z Fold4 будет аккумуляторная батарея от компании LG.

Скорее всего аккумулятор от LG будет обходиться Самсунгу дешевле собственного и это позволит снизить себестоимость.

Известно, что Самсунг сделала новую модель Galaxy Z Fold4 одновременно и тоньше и легче по весу предыдущей Z Fold3. Более изящным по размеру и по весу этот смартфон сделают за счет отсутствия в смартфоне места для хранения привычного по предыдущим моделям стилуса S Pen. У многих любителей самсунговских флагманов складные смартфоны Galazy Z Fold ассоциируются с наличием стилуса. В смартфоне его не ожидается и в комплектации в коробке тоже, но стилус S Pen можно будет купить за отдельные деньги как дополнительный аксессуар. И Самсунг подзаработает на этом. А как же теперь хранить стилус и носить его вместе с Z Fold4? Пока непонятно. Возможно, в чехлах для складного Z Fold4 будет предусмотрено место для хранения стилуса.

Дата выхода Samgung Galaxy Z Fold 4 — лето 2022. Другие подробности про этот смартфон читайте здесь.

Кстати, в некоторых странах скорее всего Samsung Galaxy Z Fold4 будет называться без буквы “Z”, то есть Samsung Galaxy Fold4. Сами знаете почему.

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