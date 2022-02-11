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Garmin Instinct 2 Solar — умные часы, которые работаю вечно, их не нужно заряжать

11 Фев, 2022

Garmin Instinct 2 Solar — умные часы, которые работаю вечно, их не нужно заряжать

Они доступны в версиях 40 и 45 мм.

Как они могут работать вечно? Очень просто. В них встроена особая солнечная панель, которая позволяет вообще отказаться от зарядки. Если часы находятся на солнце в течение 3 часов в день, то подключать к сети их не нужно. Они будут работать постоянно!

Отличный вариант для тех, кто много гуляет и живет в местности, где тучи редкость.

Также новинка защищена от ударов по военному стандарту MIL-STD 810, оснащается модулем NFC и имеет монохромный дисплей с разрешением 156 на 156 точек (40 мм) или 176 на 176 точек (45 мм). Часы также на 100% водонепроницаемые.

Функционал обычный:

  • Отслеживание ЧСС;
  • Датчик SpO2 (проверяет содержание кислорода в крови);
  • Отслеживание сна;
  • Шагомер;
  • Анализ стресса;
  • Различные спортивные режимы.

Стоимость новинки стартует с отметки в $450.

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