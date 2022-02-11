Garmin Instinct 2 Solar — умные часы, которые работаю вечно, их не нужно заряжать
Они доступны в версиях 40 и 45 мм.
Как они могут работать вечно? Очень просто. В них встроена особая солнечная панель, которая позволяет вообще отказаться от зарядки. Если часы находятся на солнце в течение 3 часов в день, то подключать к сети их не нужно. Они будут работать постоянно!
Отличный вариант для тех, кто много гуляет и живет в местности, где тучи редкость.
Также новинка защищена от ударов по военному стандарту MIL-STD 810, оснащается модулем NFC и имеет монохромный дисплей с разрешением 156 на 156 точек (40 мм) или 176 на 176 точек (45 мм). Часы также на 100% водонепроницаемые.
Функционал обычный:
- Отслеживание ЧСС;
- Датчик SpO2 (проверяет содержание кислорода в крови);
- Отслеживание сна;
- Шагомер;
- Анализ стресса;
- Различные спортивные режимы.
Стоимость новинки стартует с отметки в $450.
Стоит прочесть:
- Обзор Garmin Venu Sq: неделя спорта и здоровья без подзарядки
- Цена фитнес-браслета Garmin Vivofit 2 с поддержкой iPhone обрушилась до рекордного минимума
- Компания Garmin намерена конкурировать с Apple Watch
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.