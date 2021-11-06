Гавана на фото — главный город Кубы

Пройдемся по Гаване!

Гавана — столица Кубы. Самый красивый, самый большой и самый интересный город это далекой страны. Какая она? Посмотрим?

Мы приехали в Гавану в разгар дня. Буднего, рабочего.

На улицах много людей. Кто-то спит на лавках, другие стоят в очередях за курицей. Кто-то пинает мяч или просто гуляет, думая о вечном.

Почему? А потому, что многие не работают. Не нужно. Минимальный набор еды (и даже одежды) выдает государство. Говорят, хватает. Кому нет, те работают.

Живут размеренно, без нервов. Поэтому и продолжительность жизни, несмотря на бедность высокая. Более 80 лет! Не будем сравнивать с нашей, станет грустно.

Да и медицина тут на уровне. 50% выручки от туристов и торговли идет именно на здравоохранение. О важном заботятся.

Есть своя вакцина от COVID-19. Большинство привиты. Смертность около 0,5%. Коронавируса не боятся… Но в масках ходят, есть закон, а кубинцы законопослушные.

Очереди? Почему? Потому, что товаров мало. Если хочется чего-то, что не входит в гос. набор, надо стоять в очереди. А еще в очередях стоят те, кто потом перепродадут купленное дороже тем, кому в очередях стоят лень. Такая вот смекалка.

Преступность? На нуле. Кубинцы спокойные. Максимум, с чем столкнется турист — обдурят по цене. Стоит товар 50 куков (местные деньги), продавец только что сказал об этом. Даешь 100. Сдачи не дает. Говорит: «Пока передавал, подорожало».

Что делать? Если будешь настойчив, вернет сдачу. Но дурить любят, правда, по доброму. Конфликтов не любят. Будете требовать, все вернут.

Преступления против туристов большая редкость. Дело в том, что закон такой, что любой преступление против иностранца карается в 2 раза серьезнее, чем местного против местного. Так, украл кубинец айфон у кубинца, сел на 5 лет. У туриста — на 10!

Архитектура Гаваны потрясающая. Колониальная испанская в одном районе. В другом — строили американцы. Например, капитолий это уже американская Гавана.

Ее так и делят — на Испанскую и Американскую. Советского тут нет. Только авто.

В Гаване красивейшие церкви (с религией никто не боролся, социализм тут с ней прекрасно сочетается).

Много классных кафе, баров.

А еще площадей.

Интересно?

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