Где 26 мая посмотреть полное лунное затмение 2021?

Редкое событие.

Уже завтра случится полное лунное затмение. Луна окрасится в мрачно-кровавый цвет. И россияне смогут это увидеть. Увы, далеко не везде. Жителям Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России европейкой части России не повезло. Как и тем, кто живет на Урале или Сибири. Все потому, что затмение случится в промежуток между 12:45 и 15:55 по московскому времени. У нас тут будет день, солнце и жара (ну, у кого как). Лицезреть затмение будут обитатели Владивостока и других городов Дальнего Востока.

Ну и жителям Австралии, восточной части Азии, островов Тихого океана и (частично) обоих Америк повезет. Как частично хабаровчанам, приморцам, камчатцам и чукотцам. Не везде, конечно, в полном великолепии (да, полноценное лунное затмение, как в кино, продлится аж 15 минут). Смотрим на картинке, куда нужно отправиться, чтобы его увидеть. Куда точно не стоит? В Африку, а также Антарктику. Вся Европа, к слову, тоже в пролете. Полностью!

Хотели бы лицезреть такое?

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