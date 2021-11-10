Где купить HONOR 50 и HONOR 50 Lite
Уже можно!
Предварительные заказы на HONOR 50 и HONOR 50 Lite уже начались. Оба смартфона великолепные. Мы о них подробно писали. Читайте, материал большой и интересный. Где купить их? Надежнее варианта, чем на официальном сайте самого производителя, нет!
Вот прямые ссылки с ценами. Покупайте!
- Базовый HONOR 50 с 6/128 ГБ — 34 990 рублей.
- Базовый HONOR 50 с 8/128 ГБ — 39 990 рублей.
- Базовый HONOR 50 с 8/256 ГБ — 44 990 рублей.
- Базовый HONOR 50 Lite с 6/128 ГБ — 21 990 рублей.
Сейчас, к слову, есть скидки. Действуют они до 19 ноября. Какие? До 4 тысяч. К тому же, в подарок дарят отличные TWS-наушники Huawei Earbuds 2 Lite.
Напомним, какие главные плюсы у HONOR 50:
- Квадрокамера с главным сенсором на 108 Мп.
- Изумительный 6,57-дюймоый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц (!).
- Скоростная зарядка мощностью 66 Вт. До 70% аккумулятор заряжается всего за 20 минут.
- Адаптер для быстрой зарядки лежит в коробке со смартфоном.
- Селфи-камера на 32 Мп.
- Могучий чип Snapdragon 778G.
- Стильный дизайн. Смотрится изумительно.
Чем хорош HONOR 50 Lite?
- Недорогой и за эти деньги один из лучших на рынке.
- Также поддерживает сверхбыструю зарядку.
- Классно снимает и стильно выглядит.
HONOR 50 Pro к нам, к сожалению, не привезли. Поэтому, если нужен, взять его можно на Алиэкспресс. За сколько? По цене от 42700 рублей и выше.
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