Где купить HONOR 50 и HONOR 50 Lite

Уже можно!

Предварительные заказы на HONOR 50 и HONOR 50 Lite уже начались. Оба смартфона великолепные. Мы о них подробно писали. Читайте, материал большой и интересный. Где купить их? Надежнее варианта, чем на официальном сайте самого производителя, нет!

Вот прямые ссылки с ценами. Покупайте!

Сейчас, к слову, есть скидки. Действуют они до 19 ноября. Какие? До 4 тысяч. К тому же, в подарок дарят отличные TWS-наушники Huawei Earbuds 2 Lite.

Напомним, какие главные плюсы у HONOR 50:

Квадрокамера с главным сенсором на 108 Мп.

Изумительный 6,57-дюймоый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц (!).

Скоростная зарядка мощностью 66 Вт. До 70% аккумулятор заряжается всего за 20 минут.

Адаптер для быстрой зарядки лежит в коробке со смартфоном.

Селфи-камера на 32 Мп.

Могучий чип Snapdragon 778G.

Стильный дизайн. Смотрится изумительно.

Чем хорош HONOR 50 Lite?

Недорогой и за эти деньги один из лучших на рынке.

Также поддерживает сверхбыструю зарядку.

Классно снимает и стильно выглядит.

HONOR 50 Pro к нам, к сожалению, не привезли. Поэтому, если нужен, взять его можно на Алиэкспресс. За сколько? По цене от 42700 рублей и выше.

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