Где купить HONOR 50 Pro, если вы в России
Один из лучших камерофонов в 2021-2022 году!
По версии DXOMARK смартфон HONOR 50 Pro является лучшим камерофоном на сегодняшний день и в первой половине 2022 года он скорее всего также останется в лидерах. Компания HONOR официально представила в России 9 ноября 2021 смартфоны HONOR 50 и HONOR 50 Lite, а вот про HONOR 50 Pro на этой презентации не вспомнили. Возможно, флагман Хонор 50 Про появится официально в России чуть позже. Но может и повториться история компании Xiaomi, которая представила в России Mi 11T и Mi 11T Pro, но не стала продавать россиянам свой флагман Mi 11 Ultra. В любом случае спрос в России на Хонор 50 Про есть уже сейчас, но купить его официально в РФ негде.
Чем же удивляет HONOR 50 PRO – его характеристики
- Процессор: Snapdragon 778G
- Дисплей: 6,72-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц
- Оперативная память: 8 или 12 ГБ
- Постоянная память: 256 ГБ
- Емкость батареи: 4000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 100 Вт
- Камеры: 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп
- Фронтальная (селфи) камера: 32 Мп + 12 Мп
- Операционная система: Android 11 и фирменная оболочка Magic UI 4.2 (а еще приложение Мой HONOR: общение, сервис, помощь)
- Размеры: 163,46 × 74,66 × 8,05 мм
- Вес: 187 г
Где можно купить
Пока только на Алиэкспресс по цене от 42700 рублей и выше.
В России официально не продается – пока так!
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