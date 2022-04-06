Где купить самый дешевый iPhone 11 в России в рассрочку

И стоит ли его вообще покупать?

Как известно, рассрочка вернулась в российские магазины. Купить смартфоны и прочие девайсы без переплат, растянув оплату во времени, можно без проблем. Многим нравится Айфон 11. А что, не слишком дорогой, все еще современный.

Где, кстати, самый дешевый Айфон 11 на сегодня? В МТС. Там смартфон предлагают за 48 990 рублей. Есть несколько условий: оформить заказ нужно в онлайне, введя промокод MTS11. Затем сразу же его оплатить.

А если нужна рассрочка? МТС ее также предлагают. На 6 месяцев. Платеж в месяц составит порядка 8000 рублей.

Но, чтобы получить скидку, придется платить картой Халва от Совкомбанка. Тогда можно взять рассрочку даже на 10 месяцев.

А стоит ли вообще покупать Айфон 11 сейчас. Сам смартфон, безусловно, актуален. Неплохо снимает, работает быстро. Но велика вероятность превращения в кирпич из-за санкций… Думайте.

Поделиться

❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)