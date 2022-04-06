Где купить самый дешевый iPhone 11 в России в рассрочку
И стоит ли его вообще покупать?
Как известно, рассрочка вернулась в российские магазины. Купить смартфоны и прочие девайсы без переплат, растянув оплату во времени, можно без проблем. Многим нравится Айфон 11. А что, не слишком дорогой, все еще современный.
Где, кстати, самый дешевый Айфон 11 на сегодня? В МТС. Там смартфон предлагают за 48 990 рублей. Есть несколько условий: оформить заказ нужно в онлайне, введя промокод MTS11. Затем сразу же его оплатить.
А если нужна рассрочка? МТС ее также предлагают. На 6 месяцев. Платеж в месяц составит порядка 8000 рублей.
Но, чтобы получить скидку, придется платить картой Халва от Совкомбанка. Тогда можно взять рассрочку даже на 10 месяцев.
А стоит ли вообще покупать Айфон 11 сейчас. Сам смартфон, безусловно, актуален. Неплохо снимает, работает быстро. Но велика вероятность превращения в кирпич из-за санкций… Думайте.
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