Где лучше всего смотреть новую презентацию Apple

Собрали для вас лучшие ресурсы.

Apple объявила о том, что 13 октября состоится вторая презентация новых продуктов компании. Ожидается, что на ней будут представлены новые модели iPhone 12, а так же такие продукты как AirTags, мини-версия умной колонки HomePod, AirPods Studio и Apple Silicon Mac. Мы решили собрать для вас самые лучшие и популярные ресурсы, где вы сможете посмотреть это мероприятие в прямом эфире.

Apple Events

Официальный сайт, где транслируются мероприятия компании. Хорошо совместим с основными девайсами и браузерами. В американской версии сайта вы можете добавить предстоящее событие в свой календарь, чтобы не забыть о нём.

Youtube

Компания Apple также планирует транслировать презентацию на платформе YouTube. На наш взгляд, это самый просто способ для просмотра мероприятия, так как сервис доступен абсолютно для всех и не требует дополнительных действий. Здесь вы так же можете подключить уведомление об этом событии.

Apple TV

Раньше у Apple было специальное приложение Apple Events, однако чуть позже оно было встроено в Apple TV. В день мероприятия будет создан специальный раздел приложения Apple TV, посвященный прямой трансляции, которую можно будет смотреть на любом устройстве с доступом к Apple TV. Сообщается, что скоро пользователям будет доступно новое обновление.

Прямая трансляция предстоящей презентации начнется в 13 октября в 20.00 по московскому времени.

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