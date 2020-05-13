Где новости о PS5? В Sony ответили на критику о затишье
Сказали, что переживать не надо.
Представители Sony объяснили отсутствие усилий компании по продвижению и рекламе игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Дефицит информации о PS5 связан с тем, что в компании не считают необходимым судить об успехе продукта до его выпуска.
В Sony отметили, что судить об успехе PlayStation 5 нужно будет после ее непосредственного запуска. В компании не считают слабую маркетинговую активность до анонса консоли поводом для беспокойства.
Из-за отсутствия новостей о новой игровой консоли Sony в Сети стали появляться слухи о том, что устройство еще не готово. Из-за этого Sony пришлось официально заявить о запланированном выходе новинки в конце года, как и анонсировалось ранее.
Напомним, что Sony PlayStation 5 и Xbox One X должны выйти в ноябре-декабре 2020 года.
Источник: VGC.
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