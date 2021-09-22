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Где официально купить iPhone 13

22 Сен, 2021

Где официально купить iPhone 13

Уже планируете приобрести?

Купить iPhone 13, как и любой другой iPhone, можно у авторизованных реселлеров. Это официальные торговые представители Apple в России. Со списком вы можете ознакомиться ниже. Однако следует понимать, что сейчас, когда в России только-только стартовали предзаказы, есть некоторый ажиотаж. Особенно с iPhone 13 Pro.

Зайдите на официальный сайт Apple. Что там увидите? А вот что:

Это при том, что официальный старт продаж намечен на 24 сентября. В Москве (да, в столице, в регионах еще хуже) вы будете ждать минимум до 7 октября. В магазинах предзаказы сейчас берут только по предварительной 100% оплате и никак иначе. Никакой «оплаты при получении». Причем дата доставки в обоих случаях значится «после 25 сентября».

Но вряд ли дефицит и ажиотаж это надолго. По опыты мы знаем, что продлится все это не более двух или трех недель. После — с покупкой iPhone 13, любой версии и расцветки, проблем не будет. Они окажутся во всех магазинах и крупных сетях. Тогда и возьмете. А мы пока напомним, где смотреть.

Вот, в каких сетях вы можете приобрести iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max или iPhone 13 mini.

  1. Билайн
  2. МТС
  3. Мегафон
  4. М.Видео
  5. Связной
  6. re:Store
  7. CStore
  8. ДНС

Купить iPhone 13 можно также на официальном сайте Apple (Россия).

Выгодных предложений пока нет, смартфоны только вышли. Так что брать можно в любом из указанных выше мест.

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