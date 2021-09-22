Где официально купить iPhone 13

Уже планируете приобрести?

Купить iPhone 13, как и любой другой iPhone, можно у авторизованных реселлеров. Это официальные торговые представители Apple в России. Со списком вы можете ознакомиться ниже. Однако следует понимать, что сейчас, когда в России только-только стартовали предзаказы, есть некоторый ажиотаж. Особенно с iPhone 13 Pro.

Зайдите на официальный сайт Apple. Что там увидите? А вот что:

Это при том, что официальный старт продаж намечен на 24 сентября. В Москве (да, в столице, в регионах еще хуже) вы будете ждать минимум до 7 октября. В магазинах предзаказы сейчас берут только по предварительной 100% оплате и никак иначе. Никакой «оплаты при получении». Причем дата доставки в обоих случаях значится «после 25 сентября».

Но вряд ли дефицит и ажиотаж это надолго. По опыты мы знаем, что продлится все это не более двух или трех недель. После — с покупкой iPhone 13, любой версии и расцветки, проблем не будет. Они окажутся во всех магазинах и крупных сетях. Тогда и возьмете. А мы пока напомним, где смотреть.

Вот, в каких сетях вы можете приобрести iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max или iPhone 13 mini.

Купить iPhone 13 можно также на официальном сайте Apple (Россия).

Выгодных предложений пока нет, смартфоны только вышли. Так что брать можно в любом из указанных выше мест.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)