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Где посмотреть весеннюю презентацию Apple? У нас!

19 Апр, 2021

Где посмотреть весеннюю презентацию Apple? У нас!

Смотрим прямо здесь.

Завтра интересный день. В 20:00 (время московское) стартует весенняя презентация Apple под названием Apple Spring Loaded. Ожидаемая продолжительность — порядка 60-70 минут.

Где смотрим? А вот прямо здесь, ниже:

 
Что покажут? Точно не знаем, но предполагать нам никто не запрещает

  • Новые TWS-наушники AirPods 3.
  • Поисковые маячки AirTags.
  • Новые iPad Pro и iPad mini.
  • Новый iMac.
  • Новый Mac Pro.
  • Следующее поколение ноутбуков MacBook Pro. 
  • Обновленный медиаплеер Apple TV. 

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