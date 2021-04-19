Где посмотреть весеннюю презентацию Apple? У нас!
Смотрим прямо здесь.
Завтра интересный день. В 20:00 (время московское) стартует весенняя презентация Apple под названием Apple Spring Loaded. Ожидаемая продолжительность — порядка 60-70 минут.
Где смотрим? А вот прямо здесь, ниже:
Что покажут? Точно не знаем, но предполагать нам никто не запрещает
- Новые TWS-наушники AirPods 3.
- Поисковые маячки AirTags.
- Новые iPad Pro и iPad mini.
- Новый iMac.
- Новый Mac Pro.
- Следующее поколение ноутбуков MacBook Pro.
- Обновленный медиаплеер Apple TV.
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