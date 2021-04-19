Где посмотреть весеннюю презентацию Apple? У нас!

Смотрим прямо здесь.

Завтра интересный день. В 20:00 (время московское) стартует весенняя презентация Apple под названием Apple Spring Loaded. Ожидаемая продолжительность — порядка 60-70 минут.

Где смотрим? А вот прямо здесь, ниже:



Что покажут? Точно не знаем, но предполагать нам никто не запрещает

Новые TWS-наушники AirPods 3.

Поисковые маячки AirTags.

Новые iPad Pro и iPad mini.

Новый iMac.

Новый Mac Pro.

Следующее поколение ноутбуков MacBook Pro.

Обновленный медиаплеер Apple TV.

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