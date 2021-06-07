Где посмотреть WWDC 2021
Расскажем.
Сегодня в 20:00 по московскому времени стартует онлайн-презентация (да, снова онлайн) WWDC 2021 от Apple. На ней представят много интересного. Например, iOS 15 (совершенно точно). Где ее посмотреть?
А вот где:
- На официальном YouTube-канале Apple.
- На сайте Apple.
- Через Apple TV на большом экране.
- На маке через особое приложение.
Мы, разумеется, расскажем обо всем на нашем сайте. Спасибо за внимание. Ждать осталось недолго.
Что почитать в ожидании?
- Расписание WWDC 2021
- Что Apple покажет на WWDC 2021? iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8, macOS 12
- 10 главных фишек будущей iOS 15
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