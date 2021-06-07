Где посмотреть WWDC 2021

Расскажем.

Сегодня в 20:00 по московскому времени стартует онлайн-презентация (да, снова онлайн) WWDC 2021 от Apple. На ней представят много интересного. Например, iOS 15 (совершенно точно). Где ее посмотреть?

А вот где:

На официальном YouTube-канале Apple.

На сайте Apple.

Через Apple TV на большом экране.

На маке через особое приложение.

Мы, разумеется, расскажем обо всем на нашем сайте. Спасибо за внимание. Ждать осталось недолго.

Что почитать в ожидании?

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