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Где посмотреть WWDC 2021

7 Июн, 2021

Где посмотреть WWDC 2021

Расскажем.

Сегодня в 20:00 по московскому времени стартует онлайн-презентация (да, снова онлайн) WWDC 2021 от Apple. На ней представят много интересного. Например, iOS 15 (совершенно точно). Где ее посмотреть?

iOS 15

А вот где:

Мы, разумеется, расскажем обо всем на нашем сайте. Спасибо за внимание. Ждать осталось недолго.

Что почитать в ожидании?

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