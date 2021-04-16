Где самые дешевые iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max? Не поверите, в фирменном магазине Meizu

Неожиданно.

Необычно, согласитесь. Самые недорогие айфоны в КНР продают не в фирменных магазинах Apple, а в официальном шопе компании Meizu. Да, именно в Meizu Mall. Там за iPhone 12 Pro оценили в $670, а флагманский 12 Pro Max — в $760. Пока что акция заявлена до 19 апреля.

В чем же дело? Видимо, в желании заработать, а еще привлечь на свою сторону новых пользователей. Задумка такова, что китайцы, которые пришли за айфоном, посмотрят на стильные Meizu 18 и сделают выбор в их пользу. Тем более, что характеристики новых гаджетов от этой компании топовые.

Нам бы так, да? Заходишь в какой-нибудь Mi Store в Москве, а там iPhone 12 за 45 тысяч… Мечты.

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