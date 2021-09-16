Где самые дешевые iPhone 13, а где — самые дорогие
Расскажем.
Портал 9to5mac выяснил, где новые Айфоны 13 стоят дороже всего, а где, напротив, являются самыми доступными.
Рассказываем на примере всех моделей. Сначала называем российский ценник, потом идут две страны с наиболее низким ценником, а затем две — с наиболее высоким. Речь о базовых вариантах с накопителями емкостью 128 ГБ. Для удобства — все цены в долларах.
Айфон 13 мини
- Россия — $965
- США — $730
- Гонконг — $770
- Бразилия — $1255
- Турция — $1300
Айфон 13
- Россия — $1105
- США — $830
- Гонконг — $875
- Бразилия — $1445
- Турция — $1420
Айфон 13 Про
- Россия — $1380
- США — $1000
- Гонконг — $1090
- Бразилия — $1810
- Турция — $1895
Айфон 13 Про Макс
- Россия — $1520
- США — $1110
- Гонконг — $1210
- Бразилия — $2000
- Турция — $2130
Подробно обо всех iPhone 13 читаем на Блохе:
- iPhone 13: дата выхода, цена, характеристики
- iPhone 13 mini: цена, дата выхода, характеристики
- iPhone 13 Pro: дата выхода, цена в России, характеристики, фото
- iPhone 13 Pro Max: цена, дата выхода, характеристики
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