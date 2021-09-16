Новости

Где самые дешевые iPhone 13, а где — самые дорогие

16 Сен, 2021

Где самые дешевые iPhone 13, а где — самые дорогие

Расскажем.

Портал 9to5mac выяснил, где новые Айфоны 13 стоят дороже всего, а где, напротив, являются самыми доступными.

Рассказываем на примере всех моделей. Сначала называем российский ценник, потом идут две страны с наиболее низким ценником, а затем две — с наиболее высоким. Речь о базовых вариантах с накопителями емкостью 128 ГБ. Для удобства — все цены в долларах.

Айфон 13 мини

  • Россия — $965
  • США — $730
  • Гонконг — $770
  • Бразилия — $1255
  • Турция — $1300

Айфон 13

  • Россия — $1105
  • США — $830
  • Гонконг — $875
  • Бразилия — $1445
  • Турция — $1420

Айфон 13 Про

  • Россия — $1380
  • США — $1000
  • Гонконг — $1090
  • Бразилия — $1810
  • Турция — $1895

Айфон 13 Про Макс

  • Россия — $1520
  • США — $1110
  • Гонконг — $1210
  • Бразилия — $2000
  • Турция — $2130

Подробно обо всех iPhone 13 читаем на Блохе:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий

Apple 2021