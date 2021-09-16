Где самые дешевые iPhone 13, а где — самые дорогие

Расскажем.

Портал 9to5mac выяснил, где новые Айфоны 13 стоят дороже всего, а где, напротив, являются самыми доступными.

Рассказываем на примере всех моделей. Сначала называем российский ценник, потом идут две страны с наиболее низким ценником, а затем две — с наиболее высоким. Речь о базовых вариантах с накопителями емкостью 128 ГБ. Для удобства — все цены в долларах.

Айфон 13 мини

Россия — $965

США — $730

Гонконг — $770

Бразилия — $1255

Турция — $1300

Айфон 13

Россия — $1105

США — $830

Гонконг — $875

Бразилия — $1445

Турция — $1420

Айфон 13 Про

Россия — $1380

США — $1000

Гонконг — $1090

Бразилия — $1810

Турция — $1895

Айфон 13 Про Макс

Россия — $1520

США — $1110

Гонконг — $1210

Бразилия — $2000

Турция — $2130

Подробно обо всех iPhone 13 читаем на Блохе:

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