Где скачать приложения Альфа-банка, ВТБ Онлайн, Сбербанк Онлайн на Андроид (кроме Плей Маркета)
У нас и можно скачать.
Приложения популярных в России банков Альфы, ВТБ и Сбера удалили из Google Play Market из-за санкций. Приложения банков для Android продолжают существовать, работать и обновляться. Скачать их можно или на официальном сайте банков или в нашей теме чуть ниже. Владельцам Айфонов не повезло так как установить приложение на iPhone минуя App Store пока невозможно. Пользователи Айфонов могут заходить в интернет-банк через сайт, поэтому большой проблемы нет. Приложение удобнее, чем веб-интерфейс, но это дело привычки. Все банки постарались сделать веб-интерфейсы своих интернет-банков похожими на их же приложения.
Где скачать приложения банков на Android
Вот прямые ссылки на эти приложения. Можете зайти на эту статью с Андроид-смартфона и нажав на нужную ссылку установить приложение.
- Скачать приложение Альфа-банка: для Android и Xiaomi-смартфонов, для Huawei-смартфонов
- Скачать приложение Сбербанк Онлайн для Андроид
- Скачать приложение ВТБ Онлайн для Android-смартфона
На самом деле можно обойтись и без приложения. Ведь все вышеперечисленные банки запустили веб-версии интернет-банков, ссылки на которые размещаются в правом верхнем углу на сайтах банков.
Вход в интернет-банки через сайт для всех (в том числе и для владельцев Айфонов)
- Вход в интернет-банк ВТБ Онлайн
- Вход в интернет-банк Альфа-банка
- Вход в интернет-банк СберБанка
Можете добавить эту страницу в избранные (или сохранить ссылку на нее) и по мере надобности открывать со смартфона, чтобы зайти в клиент-банк Сбера, Альфы или ВТБ через веб-интерфейс.
Не получается установить приложение банка на Андроид-смартфон? Пишите в комментариях — поможем!
Поделиться
❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.
✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.