Где скачать приложения Альфа-банка, ВТБ Онлайн, Сбербанк Онлайн на Андроид (кроме Плей Маркета)

У нас и можно скачать.

Приложения популярных в России банков Альфы, ВТБ и Сбера удалили из Google Play Market из-за санкций. Приложения банков для Android продолжают существовать, работать и обновляться. Скачать их можно или на официальном сайте банков или в нашей теме чуть ниже. Владельцам Айфонов не повезло так как установить приложение на iPhone минуя App Store пока невозможно. Пользователи Айфонов могут заходить в интернет-банк через сайт, поэтому большой проблемы нет. Приложение удобнее, чем веб-интерфейс, но это дело привычки. Все банки постарались сделать веб-интерфейсы своих интернет-банков похожими на их же приложения.

Где скачать приложения банков на Android

Вот прямые ссылки на эти приложения. Можете зайти на эту статью с Андроид-смартфона и нажав на нужную ссылку установить приложение.

На самом деле можно обойтись и без приложения. Ведь все вышеперечисленные банки запустили веб-версии интернет-банков, ссылки на которые размещаются в правом верхнем углу на сайтах банков.

Вход в интернет-банки через сайт для всех (в том числе и для владельцев Айфонов)

Можете добавить эту страницу в избранные (или сохранить ссылку на нее) и по мере надобности открывать со смартфона, чтобы зайти в клиент-банк Сбера, Альфы или ВТБ через веб-интерфейс.

Не получается установить приложение банка на Андроид-смартфон? Пишите в комментариях — поможем!

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