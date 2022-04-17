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Где скачать приложения Альфа-банка, ВТБ Онлайн, Сбербанк Онлайн на Андроид (кроме Плей Маркета)

17 Апр, 2022

Где скачать приложения Альфа-банка, ВТБ Онлайн, Сбербанк Онлайн на Андроид (кроме Плей Маркета)

У нас и можно скачать.

Приложения популярных в России банков Альфы, ВТБ и Сбера удалили из Google Play Market из-за санкций. Приложения банков для Android продолжают существовать, работать и обновляться. Скачать их можно или на официальном сайте банков или в нашей теме чуть ниже. Владельцам Айфонов не повезло так как установить приложение на iPhone минуя App Store пока невозможно. Пользователи Айфонов могут заходить в интернет-банк через сайт, поэтому большой проблемы нет. Приложение удобнее, чем веб-интерфейс, но это дело привычки. Все банки постарались сделать веб-интерфейсы своих интернет-банков похожими на их же приложения.

Приложения для Альфа банка, ВТБ Онлайн, Сбербанк Онлайн

Где скачать приложения банков на Android

Вот прямые ссылки на эти приложения. Можете зайти на эту статью с Андроид-смартфона и нажав на нужную ссылку установить приложение.

На самом деле можно обойтись и без приложения. Ведь все вышеперечисленные банки запустили веб-версии интернет-банков, ссылки на которые размещаются в правом верхнем углу на сайтах банков.

Вход в интернет-банки через сайт для всех (в том числе и для владельцев Айфонов)

Можете добавить эту страницу в избранные (или сохранить ссылку на нее) и по мере надобности открывать со смартфона, чтобы зайти в клиент-банк Сбера, Альфы или ВТБ через веб-интерфейс.

Не получается установить приложение банка на Андроид-смартфон? Пишите в комментариях — поможем!

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