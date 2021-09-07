Где смотреть презентацию Apple 14 сентября — на ней покажут iPhone 13

Рассказываем.

Вы уже знаете, что 14 сентября Apple проведет большую презентацию. Главная новинка — смартфоны серии iPhone 13. Кроме того, мы ждем смарт-часы Apple Watch Series 7 и AirPods 3. Ну и, конечно, новые планшеты iPad и Mac следующего поколения. Где все это можно будет увидеть?

Рассказываем.

1) Первый и самый удобный вариант — на Блохе

Да, вот прямо здесь и покажем. В видео с YouTube ниже.



Приходите 14 сентября в 20:00 по московскому времени и смотрите. Ждем!

2) На официальном YouTube-канале Apple

Вот ссылка.

3) На сайте Apple

Тоже удобно. Заходим на официальный сайт и смотрим.

4) Apple TV

В приложении Apple TV прямо на вашем устройстве Apple. Том же айфоне, например.

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