Где смотреть презентацию Apple 14 сентября — на ней покажут iPhone 13
Рассказываем.
Вы уже знаете, что 14 сентября Apple проведет большую презентацию. Главная новинка — смартфоны серии iPhone 13. Кроме того, мы ждем смарт-часы Apple Watch Series 7 и AirPods 3. Ну и, конечно, новые планшеты iPad и Mac следующего поколения. Где все это можно будет увидеть?
Рассказываем.
1) Первый и самый удобный вариант — на Блохе
Да, вот прямо здесь и покажем. В видео с YouTube ниже.
Приходите 14 сентября в 20:00 по московскому времени и смотрите. Ждем!
2) На официальном YouTube-канале Apple
Вот ссылка.
3) На сайте Apple
Тоже удобно. Заходим на официальный сайт и смотрим.
4) Apple TV
В приложении Apple TV прямо на вашем устройстве Apple. Том же айфоне, например.
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