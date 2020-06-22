Самое важное событие для владельцев iPhone.

Сегодня, 22 июня, Apple откроет конференцию разработчиков WWDC 2020 традиционной презентацией. На ней компания покажет iOS 14, iPadOS 14 и другие программные новинки и, вероятно, новые устройства. Где смотреть презентацию iOS 14, обещающей стать по-настоящему мощным обновлением для наших iPhone? Рассказали обо всех самых удобных способах просмотра презентации.

В 2020 году конференция WWDC впервые пройдет полностью в онлайн-режиме на фоне сложной эпидемиологической обстановки в мире. Однако для зрителей WWDC 2020 мало чем будет отличаться от предыдущих конференций.

WWDC 2020 будет транслироваться компанией Apple для всех желающих, как и всегда. Посмотреть презентацию iOS 14 и других новых продуктов Apple можно будет несколькими способами.

Смотреть WWDC 2020 на YouTube

В первую очередь, WWDC 2020 будет полноценно транслироваться на официальном YouTube-канале Apple. Компания начала показывать свои специальные мероприятия на YouTube с прошлого года, до этого игнорируя эту площадку. Главным плюсом просмотра WWDC 2020 на YouTube является то, что трансляция будет без проблем показываться на любом устройстве. В том числе на смартфонах и планшетах под управлением Android.

Смотреть WWDC 2020 на сайте Apple

Прямая трансляция WWDC 2020 будет идти на официальном сайте Apple. До недавнего времени смотреть трансляции на сайте Apple можно было только с устройств компании или через браузер Edge в Windows 10. Однако сейчас этого ограничения нет. Посмотреть WWDC 2020 на сайте Apple получится практически из любого браузера.

Смотреть WWDC 2020 на Apple TV

Если у вас есть ТВ-приставка Apple TV, то посмотреть WWDC 2020 можно будет на большом экране телевизора. Для этого запустите приложение «Презентации Apple» в назначенное время и наслаждайтесь просмотром.

Когда начнется WWDC 2020

Презентация iOS 14 и других новинок Apple на WWDC 2020 начнется 22 июня, в 20:00 по московскому времени. Не пропустите!

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