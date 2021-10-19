Где смотреть презентацию Mi 11T и Mi 11T Pro от Xiaomi

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19 октября в 19:00 Xiaomi проведет российскую презентацию смартфонов Mi 11T и Mi 11T Pro, которые являются хоть и младшими, но достойными братьями Mi 11 Ultra (жаль, но эта модель официально в России не продается). На презентации также будут представлены и другие новинки от Xiaomi, в числе которых может быть обновленный фитнес-браслет Mi Smart band 7.

Смартфоны Mi 11T позиционируются как премиальные устройства для создания высококачественного фото и видео контента и поэтому продвигаются под слоганом “магия кино”. Мы уже успели познакомиться с этими смартфонами и, думаем, что они заслуживают внимания россиян.

Где можно смотреть презентацию Mi 11T и Mi 11T Pro

Сразу после презентации на нашем сайте будет опубликована сравнительная статья – фотобитва Mi 11T и Mi 11T Pro. В ней мы наглядно покажем преимущества и недостатки каждого из смартфона на реальных фотографиях и отрезках видео. Фотобитва будет доступна по этой ссылке.

Ждем сегодня киномагию от Xiaomi и не только!

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