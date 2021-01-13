GeForce RTX 3060: цена в России, дата выхода, характеристики, фото

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GeForce RTX 3060 это одна из самых ожидаемых видеокарт последнего времени. Вчера nVidia назвала ее стоимость и дату начала продаж.

А специализированный сайт Videocardz показал первые живые изображения графического ускорителя GeForce RTX 3060. Это версии от Gigabyte — они будут выпущены в сериях Gaming и Eagle, первая с 3 кулерами, вторая только с 2. Количество видеопамяти у новой карты, как и предполагалось, составляет 12 ГБ. Сердцем RTX 3060 является чип GA106-300 c 3584 ядрами CUDA.

Производительность новой видеокарты равна 13 TFLOPS. Производитель утверждает, что в играх ее производительность превосходит консоль нового поколения PS5.

Конкурировать RTX 3060 будет с моделями от AMD, Radeon RX 6700, а также RX 6700 XT. Они также получат по 12 гигабайт памяти. Что касается GeForce RTX 3060 Ti, то у нее видеопамяти в 2 раза меньше, всего 8 ГБ. И тут возникает вопрос, зачем вообще нужна эта модель?

Тем более, что официальная стоимость GeForce RTX 3060 начинается с 330 долларов, а у нас с 31 800 рублей.

Когда? nVidia пообещала, что продажи стартуют уже в конце февраля.

Кстати, дизайн RTX 3060 и RTX 3060 Ti почти не отличается.

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