Геи, феминистки и инвалиды: киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Киноакадемия сформировала новые правила для картин, претендующих на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм», которые мягко говоря удивляют.

Теперь, чтобы побороться за титул «Лучшего фильма», в кинокартине должны принять участие люди афроамериканского или азиатского происхождения, а треть исполнителей ролей второго плана – женщины или представители ЛГБТ сообществ.

Второе требование, которое киноакадемия выдвинула к претендентам, касается состава съемочной группы. Не менее двух ключевых творческих позиций должны занимать женщины, инвалиды, представители ЛГБТ сообщества или люди с особенностями ментального и физического развития. Это значит, что художниками по костюмам, композиторами или режиссерами должны быть люди из этого списка.

Особую роль эксперты киноакадемии выделили представителям этнических меньшинств: афроамериканцы, азиаты, выходцы из Латинской Америки должны напрямую участвовать в создании кинофильма.

Всем представителям меньшинств, инвалидам и людям с особенностями развития создатели фильма должны предоставить не только ключевые роли в процессе кинопроизводства, но и обеспечить им курсы повышения квалификации и профессионального развития.

Какими будут художественные фильмы в 2024 году, когда эти требования вступят в силу, ответить сложно. По всей видимости демократические свободы и ценности сегодня ставятся выше здравого смысла.

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