Гениальная идея для зимы – шарф с подогревом

Просто и практично.

Казалось бы, мы живем в такое время, когда придумано все, что возможно. Пользователей уже тяжело чем-либо удивить, особенно когда это касается анонсов новых гаджетов. Но в век рассвета искусственного интеллекта и самообучаемых нейронных сетей восторг может вызвать кое-что попроще. Что-то обычное, но при этом настолько функциональное, что сразу отпечатывается в голове «это гениально». Как вам такое, шарф с подогревом?

Да, такое уже изобрели. Причем не только изобрели, но еще и поставили на поток. Замечательный предмет одежды можно спокойно заказать на известном сайте Aliexpress. Выглядит достаточно мило, но самое главное – это функционально!

Кстати, шарф можно подзаряжать с помощью обычного внешнего аккумулятора посредством USB. Мощность, к сожалению, выбрать не получится, но перегреться тоже не выйдет. Мощность такого шарфа составляет 6 Вт, а чтобы человек не обжегся, в нем используется графеновый элемент.

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