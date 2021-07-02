GETTR станет заменой Twitter — Дональд Трамп запустил собственную соц. сеть

Как и обещал.

Бывший президент США Дональд Трамп не соврал. Он вместе со своей командой действительно работал над новой социальной сетью, которая в итоге должна стать аналогом и конкурентом Twitter (в котором, как известно, его забанили). Называется она GETTR.

Также, по словам господина Трампа, GETTR призвана стать заменой и Facebook.

Цель GETTR — прекратить монополию Фейсбука и Твиттера, защитить свободу слова, а также продвинуть в массы добро и справедливость. «Нет тотальному контролю»!

Руководит GETTR Джейсон Миллер, ранее являвшийся представителем прошлого президента США. К

Любопытно, что сам Трамп еще не заявил о создании учетной записи в GETTR. Но вряд ли он будет ждать долго.

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