Геймерские ноутбуки ASUS TUF Gaming F15, F17 и TUF Dash F15

Топовые лэптопы.

Для геймеров ASUS подготовила новые ноутбуки серий TUF Gaming и TUF Dash. Первый доступен в 15,6- и 17,3-дюймовом исполнении. Второй — только в 15-дюймовом.

Подробно ниже.

ASUS TUG Gaming F15 и F17

В топовом исполнении эти лэптопу получили чипы Intel Core i7-12700H поколения Alder Lake. Самой мощной видеокартой может стать GeForce RTX 3070 с TDP 140 Вт. Для геймеров идеально! Даже в 2K все современные игры будут летать.

За охлаждение отвечают кулеры Arc Flow с 84 лопастями. Толщина их меняется от основания к концу, что позволяет усилить поток воздуха, а еще — снизить шум. Поток воздуха усиливается на 13%. Дисплеи могут быть 300-герцовыми с разрешением Full HD или 165-герцовыми, но с разрешением Quad HD.

Корпуса вдохновлены аниме про роботов (кто смотрел Neon Genesis Evangelion, тот обнаружит знакомые нотки). Ноутбуки соответствуют требованиям военного стандарта MIL-STD-810H. Они очень крепкие.

Емкость аккумулятора крупной модели равна 90 Вт*ч, компактной — 56 Вт*ч. ASUS TUF Gaming F15 весит 2,2 кг. TUF Gaming F17 — 2,6 кг.

ASUS TUF Dash F15

Легкий и тонкий геймерский ноутбук, толщина которого менее 2 см. Весит 2 кг.

Может комплектоваться чипом Intel Core i7-12650H серии Alder Lake и видеокартой GeForce RTX 3070. Используется ОЗУ типа DDR5 (частота 4800 МГц).

Разрешение 165-герцового экрана — Quad HD. Также есть возможность выбрать 300-герцовую Full HD-панель. Поддерживается интерфейс Thunderbolt 4. Для зарядки можно использовать порт USB Type-C с технологией Power Delivery (до 100 Вт).

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