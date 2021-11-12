Геймерский ASUS ROG Phone 5S готовится к выходу в России — где купить

Скоро!

ASUS совсем скоро начнет официально продавать на территории РФ топовый геймерский смартфон ROG Phone 5S. Пока что речь идет только о 5S. Информации по поводу 5S Pro нет. Реклама в социальных сетях уже началась, а на российский сайт ASUS добавлено описание девайса. Это значит, что продажи начнутся буквально вот-вот. Возможно, в ноябре.

Цена, увы, не называется. Но дешево не будет, надеяться на это нет смысла. Ведь речь о топовом игровом устройстве с флагманскими параметрами.

Базируется гаджет на Snapdragon 888+, самом мощном чипсете для смартфонов на Android. Объем ОЗУ колоссальный, аж 16 ГБ. Флеш-памяти здесь 512 ГБ. Судя по описанию на российском сайте, конфигурация будет только одна.

У ASUS ROG Phone 5S 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления даже не 120, а все 144 Гц. Время отклика мгновенное, 1 мс, частота дискретизации сенсорного слоя 360 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

Батарея огромная, на 6000 мА*ч. Поддержка быстрой зарядки есть, мощность равна 65 Вт.

А что с камерами? Для столь продвинутого девайса они довольно простые, сзади тройная камера с главным сенсором на 64 Мп. Селфи-камера на 24 Мп.

Зато звук отменный, за него отвечают мощные стереодинамики.

Что еще? NFC, 3,5-мм джек, 5G (на который нам в РФ все равно) и Wi-Fi Direct.

Ждем цен. Ну а купить девайс можно будет в любом крупном профильном магазине, торгующем техникой.

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