«Гибкий» HONOR Magic V представят 10 января — первое живое фото

Первый HONOR с гибким дисплеем.

Компания HONOR официально анонсирует HONOR Magic V уже 10 января. Пока что в Китае. Сроки международной премьеры будут названы позднее. В сети также появилось первое реальное фото устройства.

Как и предполагалось, производитель выбрал форм-фактор книжки, по аналогии с Samsung Galaxy Z Fold (1, 2, 3).

Раскладной Онор в раскрытом виде получит дисплей размером около 8 дюймов. Никакой складки по середине не будет («гибкие» смартфоны нового поколения ее лишены),

Основная камера, как мы видим на фото, выполнена в фирменной стилистике HONOR 50 и HONOR 60. Те же два больших модуля-круга с датчиками. Главный сенсор на 50 Мп. Аппаратной основой девайса станет чип Snapdragon 8 Gen 1. Быстрая зарядка? Да, 66-ваттная. Что еще? Android 12 + Magic UI 6.0 и ценник выше $1000.

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