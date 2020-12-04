Гибкий iPhone? Apple запатентовали корпус с шарниром

Apple следуют трендам?

Складные смартфоны нужны? Apple решили, что нужно не быть позади планеты всей, поэтому зарегистрировали новый патент со складным корпусом. Стоит отметить, что это не первый случай, когда в сети появляются похожие патенты.

Видимо, технологический гигант всерьез задумался о выпуске нового смартфона. Все-таки закрывать глаза на тренды сложно, и возможно, что даже глупо. Поэтому сотрудники информационного портала AppleInsinder нашли упоминание о новом патенте, который был зарегистрирован всего несколько дней назад.

Если внимательно ознакомиться с чертежом, можно получить примерное представление о том, как складной iPhone будет работать. Возможно, что в Apple пойдут еще дальше, и реализуют что-то вроде выдвижного дисплея. Другой вопрос в том, насколько дорогой будет такая технология. Учитывая ценовую политику Apple, это может сильно ударить по потребительскому кошельку. Даже гадать не будем, какой ценник может быть у нового айфона с таким типом дисплея, учитывая и без того немалую стоимость новых iPhone 12. А вы что думаете?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)