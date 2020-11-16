Гибкий iPhone уже близко — его могут выпустить в сентябре 2022 года

Складной и надежный айфон.

Аналитики утверждают, что гибкий iPhone появится уже совсем скоро. Это не нечто из далекого будущего, а реальный гаджет, который могут представить в сентябре 2022 года, как раз вместе с модельным рядом iPhone 14.

К такому выводу пришли китайские эксперты, изучив детали сделки Apple и Foxconn.

Кроме того, утверждается, что купертиновцы уже попросили инженеров Foxconn начать тестирование гибких панелей, а также шарниров для них. Последние, судя по всему, будет изготавливать другой производитель, но финальная сборка экранов будет происходить именно на фабриках Foxconn. Надежность складного механизма должна быть максимально эффективной и надежной — выдерживать не менее 100 000 циклов сгибания/разгибания.

К сожалению, пока еще рано говорить о том, какую именно технологию выберет Apple для дисплея своего гибкого айфона — OLED или microLED. Но мы ставим на OLED, так как переход на microLED займет не менее 3-4 лет. А вот следующие поколения iPhone Fold (первое название, которое приходит в голову для складного айфона) наверняка смогут похвастаться microLED-панелями.

Предположительная стоимость новинки — порядка 1499 долларов. Объем флэш-памяти — 256 ГБ.

Источник: Wccftech

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